Vil varetektsfengsle voldssiktet 17-åring

Han er siktet for å ha angrepet fem menn i byen natt til lørdag. En av dem måtte hentes med ambulanse.

17-åringen ble fremstilt for Bergen tingrett mandag og ifølge NRK vil politiet be om to ukers varetekt på grunn av gjentakelsesfaren. Gutten, som tidligere er domfelt, nekter straffskyld.

Hans forsvarer, advokat Jostein Alvheim, vil be om at han løslates.

– Han er bare 17 år, og derfor mener jeg at han ikke bør fengsles, sier Alvheim til Bergensavisen.

I september ble tenåringen dømt til ungdomsstraff i sju måneder for vold – og har fra i høst flere voldssaker på seg, ifølge avisen. (©NTB)