Vil varetektsfengsle voldsmistenkt 17-åring

Tenåringen er pågrepet mistenkt for å ha angrepet fem menn i byen natt til lørdag. En av dem måtte hentes av ambulanse.

Mandag melder NRK at politiet ber om to ukers varetekt på grunn av faren for gjentakelse. Gutten, som tidligere er domfelt, nekter straffskyld.

De fem som ble angrepet er i alderen fra 20-årene og opp til 50-årene. Én mann var bevisstløs og en annen hadde et kutt i hodet. De øvrige var lettere skadd.

– Det dreier seg om til dels grov vold disse er utsatt for. Etter det vi kjenner til nå er volden utøvet uten noen form for provokasjon, sa operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Den første meldingen tikket inn rett etter midnatt, og deretter fortsatte det med fire meldinger til fram til klokken ett. Episodene fant sted på ulike steder i sentrum av byen. (©NTB)