Nedtur på Oslo Børs etter oljeprisfall

Blant de mest omsatte peker likevel oljeaksjene seg positivt ut. På vinnerlisten finner vi DNO øverst med en økning på 3 prosent etter melding om at det er gjort funn i Peshkabir-feltet i Kurdistan.

Seismikkselskapet PGS gikk opp 1 prosent og Norsk Hydro økte med 0,6 prosent. Men deretter er det bare røde tall. Marine Harvest falt 3,1 prosent, Statoil falt 0,9 prosent og DNB falt 1,2 prosent.

De europeiske børsene gikk både i pluss og minus mandag. I London steg FTSE 100-indeksen med 0,4 prosent, mens CAC 40 Paris og DAX 30-indeksen i Frankfurt falt 0,5 og 0,3 prosent.

Oljeprisene pekte bratt nedover mandag. Prisene falt med 2,5 prosent i løpet av dagen og et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag solgt for 55,4 dollar på spotmarkedet, et fall på nesten to dollar. (©NTB)