NUPI-forsker advarer Norge mot NATOs rakettskjold

Ifølge Wilhelmsen oppfatter Russland det som om Norge er i ferd med å bli mer hauk enn due i sikkerhetspolitikken, skriver Klassekampen. Hun sier deltakelse i rakettskjoldet vil være et stort skritt i retning NATO og USA.

– Et bidrag til rakettforsvaret vil bli sett på som en del av en trend der Norge ikke lenger er et balanseland mellom øst og vest, men mye sterkere knyttet til et USA som de ser på som offensivt overfor Russland, sier Wilhelmsen. Hun synes norsk deltakelse vil være en dårlig idé.

– Det intensiverer en konfliktsituasjon med Russland som allerede er skremmende heftig.

Mens Forsvarsdepartementet ser på rakettskjoldet som «en ren defensiv kapabilitet», som «øker alliansens evne til kollektivt forsvar», ser russerne veldig annerledes på saken.

– Motstanden mot rakettforsvaret har vært et mantra i den russiske retorikken som sier at Vesten omringer og forsøker å nedkjempe Russland, sier Wilhelmsen og legger til at den russiske ledelsen bruker dette som argument for sin kjernevåpenopprustning. (©NTB)