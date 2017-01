Ledelsen i rovviltnemnd legger ned sine verv

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ville ikke godta vedtaket fra rovviltnemndene i Hedmark og Østfold om lisensfelling av ulv. Det oppgis som bakgrunn for at Aud Hove (Sp), Ragnar Nordgreen (Ap) og Mariann Isumhaugen (Ap) går ut av rovviltnemnda, skriver GD.

– Ved ikke å godkjenne det region 4 (Hedmark) og 5 (Østfold) vedtok, undergraver departementet rovviltnemndenes rolle og vårt ansvar. Vi er særs bekymret for hva dette vil føre til for Oppland, vår beitenæring og mulighetene for tiltak for å regulere bestanden, skriver de tre i en pressemelding.

Nå venter rovviltnemnda i Oppland på en avklaring fra Klima- og miljødepartementet. Dersom departementet skulle endre sin avgjørelse, oppgir Hove, Nordgreen og Isumhaugen at de er klare til å gjenoppta sine verv. (©NTB)