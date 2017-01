Jensen-saken i retten: Innbitt kamp om troverdighet

Cappelen (50) er aktoratets nøkkelbevis, faktoren som kan bli avgjørende for å få Eirik Jensen (59) dømt for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet. Han hevder den tidligere polititoppen over en tiårsperiode hjalp ham med å smugle 13,9 tonn hasj inn til Norge – i bytte mot penger, gjenstander og verdier for til sammen cirka 2,1 millioner kroner.

Jensen kommer til å svare nei når tingrettsdommer Kim Heger mandag stiller spørsmål om han erkjenner straffskyld for de alvorligste tiltalepunktene. Han og forsvarerne mener saken bunner i at noen ønsker å ramme politispaneren som i mange år kjente Oslos kriminelle miljøer fra innsiden.

Oslo tingrett blir satt mandag morgen, og skal behandle den omfattende narkotika- og korrupsjonssaken de neste de månedene.

Til sammen skal 150 vitner forklare seg. Mye av bevisførselen vil dessuten dreie seg om tekniske spor: Teledata og SMS-er beviser ifølge påtalemyndigheten at Jensen på ulike måter ga advarsler eller klarsignal i forbindelse med innførselen av mange store hasjpartier. (©NTB)