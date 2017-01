Frp vurderer å åpne for surrogati

Etter det NRK erfarer er det et flertall i partiets programkomité som stiller seg bak forslaget.

Flere kilder forteller til NRK at det i forslaget blant annet står at «Fremskrittspartiet vil åpne for surrogati».

Frp blir første parti på Stortinget som går inn for surrogati dersom programforslaget blir vedtatt på partiets landsmøte i mai. (©NTB)