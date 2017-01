En av fire nordmenn planlegger å spise mindre kjøtt

Spørreundersøkelsen er utført av Sentio research på oppdrag for Nationen. Den viser at 72 prosent av befolkningen ikke har noen planer om å redusere kjøttforbruket, mens 3 prosent svarer «vet ikke». Kvinner er ivrigst på å spise mindre kjøtt, 29 prosent av dem svarer at de går med slike planer.

I en lignende undersøkelse i fjor, svarte 23 prosent at de ville kutte i forbruket av rødt kjøtt i løpet av 2016, men det er usikkert hvor mange som gjennomførte.

De siste tiårene har kjøttforbruket i Norge økt jevnt. I 1955 spiste hver nordmann i snitt 33,3 kilo kjøtt, mens foreløpige tall for 2015 var på 71,4 kilo. Helsedirektoratet anbefaler maksimalt å spise 500 gram rødt eller omarbeidet kjøtt i uka. (©NTB)