Cappelen erklærer seg skyldig i tiltalen

– Skyldig, svarte Cappelen med lav stemme etter at tiltalen ble lest opp for ham av aktor Lars Erik Alfheim.

Cappelen er tiltalt etter den såkalte proffparagrafen, for å ha stått bak og organisert innførsel av nærmere 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993-94 og 14. november 2013. (©NTB)