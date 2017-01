Børsen startet uken i pluss

Av de ti mest omsatte aksjene var det kun Marine Harvest (-1,13) og Norwegian (-0,82) som startet dagen i minus. Statoil og Golden Ocean Group lå uforandret, mens DNO (+6,49), Petroleum (+5,34), DNB (+0,82), REC Silicon (+2,91), TGS-NOPEC Geophysical Company (+5,68) og Norsk Hydro (+0,97) steg alle fra start.

TGS meldte mandag at selskapet hadde nettoinntekter på 165 millioner dollar i fjerde kvartal, en oppgang fra 132 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor – noe som er høyere en ventet, skriver E24. Økningen til DNO skjer etter at det er gjort funn i Peshkabir-feltet i Kurdistan.

De europeiske børsene gikk både i pluss og minus mandag formiddag. I London steg FTSE 100-indeksen med 0,27 prosent, mens CAC 40 Paris og DAX 30-indeksen i Frankfurt falt 0,39 og 0,31 prosent.

Et fat nordsjøolje blir mandag formiddag solgt for 56,83 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje omsettes for 53,75 dollar fatet. (©NTB)