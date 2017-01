Aktor: Cappelen har ikke operert alene

Bak aktor står en mengde røde og blå permer med saksdokumenter.

– Disse vil retten bli godt kjent med i månedene som kommer. En rekke aktører er med i saken, og mange av dem vil vitne, sa Alfheim.

I alt skal det være meldt inn 203 vitner i den fem måneder lange rettssaken.

I innledningsforedraget sa Alfheim at Cappelen bare har hatt to vanlige jobber i hele sitt liv, som avisbud og for Statens vegvesen, henholdsvis som 15- og 16-åring.

– Han har aldri betalt skatt som andre, sa statsadvokaten, som også opplyste at Cappelen har tjent store summer gjennom sin kriminelle virksomhet. (©NTB)