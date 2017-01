«Skam»-skole stenger dørene for danske fans

Ved flere anledninger har fans på «Skam»-safari stilt seg utenfor klasserommene i håp om å møte skuespillerne fra serien, forteller rektor Hanna Norum Eliassen til den danske radiokanalen Radio24Syv.

– Lærerne har fått beskjed om at hvis de ser uvedkommende i bygningen, skal de høflig be dem om å gå ut. Vi prøver å få en alminnelig hverdag til å fungere, og det er litt uheldig at våre elever kommer ut av klasserommet og blir møtt av danske turister, sier Eliassen.

Serien har blitt populær både i Danmark og Sverige, men så langt er det danskene som er hyppigst innom skolen.

– Jeg har møtt enkelte svensker, men 90 prosent av de vi har møtt i løpet av det siste året er fra Danmark. De har tatt Oslo-båten – det vi kaller danskebåten – og «Skam» er grunnen til at de kommer. Vi synes det er hyggelig at «Skam» er blitt en suksess i Danmark, men vi prøver å unngå at folk går inn i våre bygninger, forklarer rektoren. (©NTB)