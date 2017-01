Tenåring falt fra sjette etasje i Haugesund

Mannen pådro seg alvorlige skader i fallet, men var ved bevissthet da han ble funnet på bakken. Han ble først fraktet til Haugesund sykehus, men ble derfra overført til Haukeland universitetssjukehus med luftambulanse, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

– Vår etterforskning på stedet viser at mannen, som er i slutten av tenårene, har vært sammen med en annen, jevngammel mann i en leilighet i blokkens sjette etasje. Der skal de begge to ha vært påvirket av narkotika. Kameraten som var til stede i leiligheten, er pågrepet for narkotikalovbruddet og sitter i vår arrest, skriver operasjonsleder Jarle Utne-Reitan i en pressemelding.

Tenåringen vil bli avhørt nærmere av politiet søndag så snart tilstanden hans gjør det mulig. Politiets kriminaltekniker har vært på stedet og foretatt tekniske undersøkelser.