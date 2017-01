Leger frykter for pasientsikkerheten

Ifølge et brev NRK har fått tak i, uttrykker leger ved medisinsk avdeling på Sørlandet sykehus i Kristiansand at de er bekymret for situasjonen. I forbindelse med en risiko- og sårbarhetsanalyse, en såkalt ROS-analyse, som ble utført nylig, varslet legene at de ikke har nødvendig kompetanse til å behandle revmatologiske pasienter som de mottar på avdelingen. Legene er bekymret for at de blir pålagt oppgaver de ikke er faglig eller fysisk i stand til å utføre. Brevet er signert Alexander Holbæk-Hansen, som er tillitsvalg i Yngre legers forening (YLF).

Klinikkdirektør Nina Hope Iversen sier de diskuterer blant annet vaktordninger, men at det ikke går utover pasientsikkerheten på sykehuset.

– Jeg tenker at vi skal snakke samme så godt underveis at vi skal sørge for at pasientene ikke utsettes for noen risiko. Det er veldig fullt på medisinsk avdeling for tiden, så det ser vi på. (©NTB)