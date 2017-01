Byrådslederen blant klagerne på søppelkaoset i Oslo

Dagbladet har kartlagt klagene som har kommet inn etter at det private renovasjonsselskapet Veireno tok over ansvaret for søppeltømming i hovedstaden 3. oktober i fjor. Gjennomgangen viser at også byens øverste politiske leder, Raymond Johansen, er blitt rammet av problemene.

– Det var vel for meg som det var for veldig mange andre, at det ikke var blitt hentet på et par uker. Og man har jo beregnet at avfall i dunken skal hentes rundt en gang i uka, sier Johansen. En annen beslutningstaker som fikk nok av overfylte søppelspann var bystyremedlem Carl I. Hagen, som ringte inn og klagde.

– Det flommet over. Søppeldunken var stapp full og det begynte å lukte, sier Hagen.

Veireno-sjef Jonny Enger forteller at selskapet daglig får mellom 200 og 250 klager på manglende henting av papiravfall.

– Vi har harde krav på oss fra kommunen for å rette opp i papirsituasjonen. Vi har lovet Oslo kommune at papirklagene skal reduseres med 50 prosent i løpet av neste uke, sier han til Dagbladet.