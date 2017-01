Bellona advarer mot olje-kompromiss i Ap

– Det er tydelig at Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen planlegger et kompromiss der man deler opp havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og sier at noen steder kan man bore, og andre steder ikke. Jeg vil på det sterkeste advare AUF og andre miljøengasjerte Ap-folk om å la seg forlede av dette, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en pressemelding.

Ifølge kilder Avisa Nordland har vært i kontakt med, nærmer Arbeiderpartiet seg et kompromiss om oljeaktivitet i nord som innebærer vern av Vestfjordbassenget og havområdene rundt Lofoten. Avisa erfarer at et forslag om konsekvensutredning for de øvrige områdene i Nordland VI og VII skal opprettholdes.

På en konferanse i Oslo onsdag utelukket ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre et kompromiss om Lofoten-olje som innebærer konsekvensutredning av bare deler av de omstridte havområdene.

– Vi skal finne en balanse, det har vi klart før, sa han, og ville ikke forskuttere hva partiet vil gå inn for under landsmøtet i april.

En ringerunde NRK har gjort viser at flere fylkeslag i Arbeiderpartiet som tidligere har sagt ja til konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe), kan være i ferd med å ombestemme seg. Av 19 fylkeslag har ni vedtak om nei, mens ti har vedtak om ja. Av de ti som har sagt ja til konsekvensutredning, varsler fire omkamp. Dersom flere snur, er det ikke lenger flertall på Stortinget for konsekvensutredning. (©NTB)