19-åring falt fra sjette etasje i Haugesund

Mannen var ved bevissthet da han ble funnet på bakken etter å ha falt fra en balkong. Han ble først kjørt til Haugesund sykehus, men ble overført til Haukeland universitetssjukehus med luftambulanse med det som ble betegnet som livstruende skader. Søndag formiddag opplyste sykehuset at mannen er alvorlig skadd.

19-åringen falt rundt 15 meter ned fra leiligheten han oppholdt seg i. Politiet fikk melding om ulykken like før midnatt natt til søndag. De opplyser at den skadde var på besøk hos en jevngammel kamerat, og at begge var påvirket av narkotika.

Politiet har gjort kriminaltekniske undersøkelser utendørs og fortsetter inne i leiligheten mandag. Det er foretatt en rekke avhør i saken, både av han som bor i leiligheten og av naboer.

Mannen som bor i leiligheten, ble løslatt etter avhør. (©NTB)