SV-politiker politianmelder drapstrussel

Frisøren Merete Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne.

Den tidligere visepresidenten på Stortinget skrev like etter på sin blogg at han mener saken fortjener en prinsipiell avklaring i landets høyeste domstol.

Kommentarfeltet fyltes opp av både meningsfeller og motstandere, men også grove trusler, skriver Nettavisen.

Chaudhry som i dag er seksjonsleder i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, i tillegg til å ha en fremskutt rolle i SVs sentralstyre, mener kommentaren var så alvorlig at han var nødt til å politianmelde den.

– I kommentaren sto det at en klok mann med våpen burde avlive Akhtar Chaudhry og gi ham et nakkeskudd. Det synes jeg var ganske alvorlig, både på det personlige plan og rent politisk. Denne typen kommentarer på åpne nettsider anser jeg som et forsøk på å stoppe opplyste debatter, sier Chaudhry. (©NTB)