Ap vil tillate eggdonasjon og hjelpe single til å få barn

– Ved å åpne for eggdonasjon gir vi flere par hjelp til å få barn. Det vil og kunne fremme likebehandling av infertile menn og kvinner. Det ligger god familiepolitikk i at flere mennesker som ønsker å få barn, får muligheten til det, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Aftenposten.

Om få uker legger Tajik fram forslaget til nytt partiprogram for de neste fire årene på partiets landsmøte. Her vil hun som leder av programkomiteen foreslå at Arbeiderpartiet for første gang skal gjøre et vedtak om at single skal kunne få hjelp til å få barn i Norge.

Assistert befruktning har lenge vært tillatt i Norge, men det er et krav at man er gift eller er samboende.

– Aleneforeldre kan være gode omsorgspersoner. Det erfarer vi i dagens Norge. Kun tre av fire barn bor med begge foreldrene i dag, sier Tajik.

Av stortingspartiene er det bare Venstre og SV som går inn for at single skal kunne få hjelp til å få barn i Norge. Høyre og Frps helsepolitikere har også åpnet for å si ja. (©NTB)