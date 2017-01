Ulvemotstander tok bilde av flere hundre ulvespor

Ap-politikeren i Hedmark delte bildet på Facebook, og i løpet av kort tid var bildet delt over 3.000 ganger. Han er sikker på at sporene på bildet tilhører dyr fra Osdalsflokken og legger ikke skjul på at han mener ulveflokken har et stort skadepotensial for husdyrene i området.

– Dette bildet viser mest trolig spor etter Osdalsflokken. Bildet er tatt cirka fire-fem kilometer fra der vi slipper vår storfebesetning på cirka 80 dyr rundt 1. juni. Hvis dette ikke utgjør et skadepotensial, da vet ikke jeg, i alle fall! skriver Sveen, som torsdag kveld deltok i en frisk ulvedebatt på NRK.

Han forteller på Facebook at bildet er tatt 10-12 kilometer utenfor forvaltningsområdet for ulv. Han sier han la ut bildet for å spre kunnskap:

– De tror ikke på dette hvis ikke vi kan dokumentere det. Ulvejakten blir nå stoppet fordi de som sitter på kontoret i Oslo ikke ser at ulven har et skadepotensial. Så det ble en veldig timing på bildet, sier Sveen til VG.

Debatten på NRK torsdag kveld ble etter hvert svært opphetet. Sveen, støttet av blant andre Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, forsøkte alt han kunne å vise hvor stort skadepotensialet faktisk er, og hvor gal regjeringens politikk er. (©NTB)