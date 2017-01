Ulv trolig skutt i Hedmark – politiet ber om hjelp

Kadaveret ble funnet i skogen like bak hoppbakken på Rena, i Åmot kommune, skriver Nationen. Statens naturoppsyn konkluderte med at det var ulv og sendte prøver til Veterinærinstituttet. Der tror man at ulven mest sannsynlig er skutt.

Elverum politistasjon, som først henla saken, vurderer nå å se på saken på nytt.

De innrømmer at de har lite å gå på og de trenger hjelp fra publikum.

– Om noen i løpet av sommeren har sett eller hørt noe i nærheten, ta kontakt med politiet. Det har skjedd rett bak hoppbakken på Rena, i Heienberget. Det området brukes aktivt, og er ikke langt fra bebyggelse, sier Henning Klauseie ved Elverum politistasjon.

Siden ulven hadde ligget lenge da den ble funnet, er det vanskelig å si når den ble skutt, men trolig skjedde det på sommeren – utenfor jaktsesongen. (©NTB)