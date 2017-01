Svak økning på kjøpesentrene før jul

– Vi så allerede i 2015 at Black Friday stjal omsetning fra den tradisjonelle julehandelen, og i 2016 ser det ut til at tendensen er enda tydeligere. Samtidig er det ikke tvil om at konkurransen blir stadig tøffere for norsk varehandel, sier Bror William Stende, direktør for Virke Faghandel.

Han viser til økt netthandel fra både norske og utenlandske butikker, samt at mange gjør julegavehandel på storbyferier.

Virke betegner også romjulssalget som svakt. Omsetningen på kjøpesentrene økte med 13,4 prosent fra romjula i 2015, men sist år var det en handelsdag mer i denne uka.

Kanskje ikke så overraskende er det siste uka før julaften at nordmenn legger igjen mest penger i butikkene. Omsetningen denne uka økte med 4 prosent fra uka før, og nesten 50 prosent fra tilsvarende uke året før.

– Det var åpenbart mange som ventet til siste liten med å kjøpe inn mange av julegavene. To ekstra handledager denne uka, gjorde også at det ble en god handleuke, sier Stende. (©NTB)