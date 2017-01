Sparte 37.000 fengselsdøgn på soningsoverføringer

– Regjeringen har sørget for at enda flere utlendinger i norske fengsler får sone i hjemlandet. Ved å overføre enda flere sørger vi for at de ikke opptar fengselsplasser i Norge, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

– Dette er det høyeste antallet noensinne. Det er vi svært godt fornøyd med, legger han til.

21 straffedømte ble overført til Litauen, mens Romania er nummer to på listen med 13 overførte.

Det er Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som har ansvaret for arbeidet med soningsoverføring.

Totalt betyr fjorårets antall en innsparing på 36.823 fengselsdøgn for norske fengsler. Det tilsvarer vel 100 fengselsplasser med 100 prosent belegg i ett år. (©NTB)