Politiet: Mann solgte mobiler – sendte hermetikkbokser

Onsdag og torsdag til uken må mannen svare for svindeltiltalen i Oslo tingrett.

Ifølge tiltalen forledet han ti personer til å betale for mobiltelefoner ved postoppkrav, men han sendte dem hermetikkbokser i posten isteden.

Ytterligere to personer ble lurt til å overføre penger til mannens bankkonto, men uten at tiltalte sendte dem noe som helst. En annen mann betalte for en iPhone 5, men fikk tilsendt en låst iPhone 4.

Svindelen pågikk fra august 2014 til august 2015, ifølge statsadvokat Asbjørg Lykkjen. (©NTB)