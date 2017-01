Kun én familie med asylavslag søkte støtte til hjemreise

Utlendingsdirektoratet (UDI) økte i november den økonomiske støtten med 20.000 kroner ekstra per barn for lengeværende familier som søkte om assistert retur. Fristen gikk ut ved nyttår, og pågangen har vært svært liten.

– Det er vanskelig å vite hva årsaken er, men det er nærliggende å tro at det er vanskeligere å ta avgjørelsen om å returnere når man er en hel familie enn når man er en enkeltperson. Veldig mange har investert mye for å komme til Norge, og det er også mange kostnader forbundet med å reise hjem, sier seksjonssjef Katinka Hartmann i UDI til NRK.

Med den økte støtten kunne en familie med to barn få inntil 200.000 kroner i støtte, pluss betalt hjemreise. Det forutsatte at familien hadde hatt endelig avslag på asylsøknaden i mer enn to år.

Ordningen med assistert retur innebærer at UDI betaler flybilletten og gir familien et kontantbeløp. (©NTB)