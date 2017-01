KrF mistet 1.600 medlemmer

Ved årsskiftet hadde partiet i overkant av 27.000 betalende medlemmer. Det er nær 1.600 mindre enn for et år siden, ifølge Dagen. I løpet av de siste ti årene har KrF mistet over 12.000 medlemmer.

– Vi skulle selvfølgelig ønsket at den trenden ikke var slik, og vi gjør det vi kan for å rekruttere nye medlemmer, sier generalsekretær Hilde Frafjord Johnson til avisen.

Frafjord Johnson mener det ikke er noen sammenheng mellom utmeldingene og partileder Knut Arild Hareides deltakelse i Pride-paraden i Oslo i fjor sommer.

I slutten av juni i fjor ble det kjent at 82 personer meldte seg ut av KrF, få dager etter at Hareide deltok i homoparaden. Deltakelsen i paraden førte også til uro i konservative deler av partiet. Fire av 14 fylkesledere i KrF mente at Hareide ikke burde deltatt i paraden. (©NTB)