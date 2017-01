Drapssiktet i Nesbyen fengslet i fire uker

Mannen ble i Ringerike tingrett på Hønefoss underlagt medie- og kringkastingsforbud, samt brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden. De første to ukene blir han holdt i fullstendig isolasjon fra andre fanger.

39-åringen erkjente allerede torsdag at han hadde forårsaket kvinnens død. Ifølge fengslingskjennelsen forklarte han i tingretten at han hadde tatt livet av kona, og at han forstår at han vil bli straffet i henhold til norsk lov. Ifølge 38-åringen drepte han kona ved å stikke henne med kniv gjentatte ganger.

Mannens forsvarer, advokat Sigurd Bang, støttet siktedes samtykke til varetektsfengsling.

Politiet og ambulanse rykket ut til boligen etter å ha fått en melding om en livløs person klokken 9.30 torsdag formiddag. Det var den drapssiktede mannen som selv varslet om konas død.

Paret er fra Eritrea og er ikke norske statsborgere. De har fire barn sammen, men bodde ikke lenger sammen. Barna var ikke til stede da moren ble drept. De er tatt hånd om av helsepersonell. (©NTB)