– Oljekompromiss i Ap innebærer delvis vern

Flere kilder bekrefter anonymt opplysningene overfor Bodø-avisen.

– Etter det AN vet, går forslaget ut på at de mest sårbare og omstridte områdene i LoVeSe-pakken – Vestfjordbassenget og havområdene rundt Lofot-øyene, skal erklæres som petroleumsfrie soner. Det betyr at dette definerte området tas ut av LoVeSe-pakken, skriver avisen.

Avisa Nordland erfarer også at et forslag om konsekvensutredning for de øvrige områdene i Nordland VI og VII skal opprettholdes.

På en konferanse i Oslo onsdag utelukket ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre et kompromiss om Lofoten-olje som innebærer konsekvensutredning av bare deler av de omstridte havområdene.

– Vi skal finne en balanse, det har vi klart før, sa han, og ville ikke forskuttere hva partiet vil gå inn for under landsmøtet i april.