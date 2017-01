Widvey vitner i søksmål mot Statoil

Widvey, som er tidligere kulturminister og olje- og energiminister, har tidligere anslått å ha tapt minst 100.000 kroner etter at Biofuel gikk konkurs fordi Statoil droppet en investering, skriver Stavanger Aftenblad.

Striden mellom de tre som står bak Biofuel og Statoil oppsto da Statoil i 2009 brøt en intensjonsavtale om å bidra til produksjon av biodiesel i Ghana. Et britisk detektivbyrå antydet i en rapport at en ikke navngitt person mottok penger for å skaffe tillatelse fra ghanesiske myndigheter.

Biofuel-gründerne har gått til sak mot Statoil for å bli renvasket for korrupsjonsmistanke. Pressekontakt Elin Isaksen i Statoil sier til avisen at Statoil ikke har beskyldt selskapet eller eiere for korrupsjon, verken eksternt eller overfor Biofuel direkte.

Saken starter i Jæren tingrett mandag og pågår fram til 17. januar. (©NTB)