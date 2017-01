Solberg sår tvil om ulveforliket kan gjennomføres

– Det vedtaket vi alle hadde håpet skulle skape ro, har vist seg vanskelig å gjennomføre, slik det ligger an nå, sier Solberg til VG.

Så sent som onsdag forsøkte klimaminister Vidar Helgesen å roe ned gemyttene i den knallharde ulvedebatten i et møte med de parlamentariske lederne i partiene bak ulveforliket på Stortinget.

De fire partiene ble i mai i fjor enige om et bestandsmål på fire til seks ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske. Ifølge Miljødirektoratet er det mellom 63 og 67 ulver i Norge i dag. Det skapte rabalder, ikke minst i Hedmark Høyre, da regjeringen før jul besluttet å bare tillate felling av 15 av 47 ulv som rovviltnemndene ville ta ut. Ingen av ulvene som kan felles, hører til i ulvesonen.

Solberg sier partiene bak ulveforliket må forstå at regjeringens handlingsrom er begrenset:

– Alle må ta inn over seg at dette må skje innenfor norsk lov. Det jobber vi med nå – å finne grunnlag for at forliket vi har avtale om, ikke skal stå i strid med lovene som vi har, og med internasjonale forpliktelser, sier Solberg til VG. (©NTB)