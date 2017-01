Hjem Overnattingstilbud åpnet etter knivstikking i Kristiansand

Kristiansand (NTB): Et overnattingstilbud for tiggere i Kristiansand åpnes igjen etter at en av byens tiggere ble funnet knivstukket under ei bru onsdag kveld.