Intet som tyder på straffbar handling på Nordmøre

Det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt torsdag. 78-årige Anfinn Aarset ble funnet død i en kum nedenfor fylkesvei 666 natt til 26. desember, etter at å ha vært på et julebesøk i nærheten kvelden før.

Dødsfallet ble betegnet som mistenkelig, og lokalt politi fikk bistand fra Kripos i etterforskningen.

– Det er intet som tyder på at Aarset har vært utsatt for en straffbar handling. Basert på en grundig og bred etterforskning finner politiet det mest sannsynlig at Aarset døde av naturlig årsaker og at han deretter havnet i vannmasser som til sist førte han i avløpskummen, opplyser politifullmektig Suzanne Molund.

Aarset hadde tilknytning til Gjemnes kommune, men var fra Ås i Akershus.