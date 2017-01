Etterlatte får erstatning etter flaggstangulykke

Gjensidige at det er grunnlag for såkalt «objektivt ansvar» i saken, skriver VG. Kirkeverge Robert Wright sier han er glad for vurderingen.

– Nå får de etterlatte erstatning, samtidig som det er slått fast at vi ikke har gjort noe ulovlig. Det har vært viktig for oss.

Det var trebarnsmoren Heidi Rusten Lohrmann (49) som mistet livet da hun ble truffet av flaggstangen som blåste ned julaften for et drøyt år siden. Enkemannen Ketil Flagstad sier det har vært en belastning å vente så lenge, men sier han og familien nå kan begynne å komme seg videre. (©NTB)