Aust-Agder Frp må avholde nytt nominasjonsmøte

Åshild Bruun-Gundersen ble nominert til førsteplassen på Aust-Agder Fremskrittspartis stortingsliste den 10. desember, og kom dermed foran sittende stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen, skriver Agderposten. Tre dager etter stemte Bruun-Gundersen, sammen med fylkesleder Peter Busch og nestleder Chim Andreas Kjølner, for å slå sammen de to fylkene til ett Agder, og dermed avgjorde de saken i Aust-Agder fylkesting.

Dette førte ifølge avisen til at det rant over for flere partifeller, og noen krevde at de tre skulle kastes ut av partiet.

Kommunelagsstyrene i Froland, Vegårshei og Risør har allerede gått inn for å kreve nytt nominasjonsmøte, og torsdag kveld vedtok styret i Arendal Frp det samme. Bruun-Gundersen sier hun tar kravet om nytt nominasjonsmøte til etterretning, men tror ikke utfallet blir annerledes. Det tror heller ikke nestleder Kjølner.

– Vi skal nok klare å avholde nytt nominasjonsmøte innen fristen 15. mars. Men om resultatet blir annerledes, tviler jeg på. (©NTB)