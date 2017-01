Ulvedemonstranter ba Helgesen snu

I forbindelse med stordemonstrasjonen utenfor departementet mot Helgesens nei til lisensjakt på 32 ulv før jul, mottok statsråden representanter for demonstrantene til et møte i departementet onsdag ettermiddag.

Tidligere nestleder i Hedmark Høyre, Sissel Frang Rustad fra Åmot kommune, deltok under møtet, som var åpent for mediene. Hun meldte seg ut av Høyre i protest mot ulvevedtaket rett før jul.

– Vi er et ganske rolig folkeferd i Østerdalen og slår ikke på stortromma hver gang det skjer noe, men nå føler vi at dette går på livskvaliteten løs, uttalte Rustad.

Rustad fortalte at folk er redde for å sende ungene alene til skolebussen, og at de fire ulveflokkene i området ødelegger for næringsgrunnlaget og arbeidsplasser i området.

– Nå er det så ampert, vi må få en forvaltning av ulv som vi kan leve med. Hvis vi ikke tar grep nå, så vil vi bo midt i en vernesone for ulv, og der kan vi ikke bo. Vi krever at vedtaket endres, sa Rustad. (©NTB)