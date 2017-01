Statsadvokaten anker frifinnelse i Roa-saken

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter i Hedmark og Oppland statsadvokatembeter mener frifinnelsen er gjort på feil grunnlag av lagmannsretten, skriver Politiforum.

−Høyesterett behandler ikke anken med mindre saken har en prinsipiell betydning, eller at det fremstår som særlig viktig å få prøvd saken i Høyesterett. Vi mener begge disse momentene taler for at Høyesterett behandler vår anke, sier Klundseter, som anker både over lovanvendelsen og saksbehandlingen i lagmannsretten.

Den 32 år gamle tsjetsjeneren ble i juni i fjor funnet skyldig i drapsforsøk i Gjøvik tingrett og dømt til sju års fengsel. I lagmannsretten ble han i desember frifunnet for drapsforsøk, men dømt til to år og seks måneders fengsel for blant annet drapstrusler mot politiet og våpentyveri.

Det var i juni 2015 at 32-åringen og en mann til ble stoppet av en politipatrulje ved en bensinstasjon på Roa i Oppland. Bilen hadde falske skilter og mannen skjøt mot en polititjenestemann. Mannen ble selv skutt og skadd av politiet da han hevet pistolen mot tjenestemann nummer to i den dramatiske pågripelsen. (©NTB)