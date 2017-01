Mann erkjenner vold på romjulsfest i Ringsaker

Voldsepisoden skjedde i Mesnali 3. juledag. Den skadde mannen ble først tatt hånd om av lokalt helsevesen, men senere fraktet til sykehus i Oslo. Han er så hardt skadd at han ennå ikke kan forklare seg om episoden til politiet, ifølge den siste rapporten fra sykehuset.

Gjerningsmannen ble avhørt av politiet tirsdag, og han innrømmet da å ha dyttet den skadde mannen.

– Han har forklart at han har dyttet ham, noe som førte til at han falt i gulvet og pådro seg en hodeskade. Vi har også avhørt en rekke vitner, og vi begynner å få klarhet i hva som har skjedd, sier kriminalsjef Trond Blikstad ved Ringsaker lensmannskontor til NTB.

Gjerningsmannen er foreløpig ikke formelt siktet, men politiet sier at det på grunn av skadenes alvorlighetsgrad ligger an til en siktelse for grov kroppsskade.

Den fornærmede mannen slo seg kraftig og pådro seg en hjerneblødning da han traff gulvet etter å ha blitt dyttet. (©NTB)