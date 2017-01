Kvinne knivstukket i Kristiansand – to pågrepet

– Dette har skjedd både innendørs og utendørs. Vi fikk inn flere meldinger om knivstikking og slagsmål, sier operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt til VG.

Kvinnen ble funnet skadd i en teltleir hvor romfolk har tilhold, skriver Fædrelandsvennen. Leiren er under Vesterveibroa, og politiet har sperret av et område under broen. Alle de involverte skal være av utenlandsk opprinnelse, men politiet vet ikke om det er noen relasjon mellom de involverte.

Etterforskning er iverksatt og vitner avhøres. Foranledningen og selve hendelsesforløpet er ukjent, opplyser politiet på Twitter.

Ifølge politiet er kvinnen stabilisert og kjørt til akuttmottaket på sykehuset i Kristiansand. Tilstanden hennes er ikke kjent, men ifølge politiets innsatsleder på stedet var hun ved bevissthet da hun ble kjørt til sykehus.

– To mistenkte er pågrepet av politiet, opplyser Agder-politiet. (©NTB)