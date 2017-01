Helgesen står på sitt ulvestriden

– Vedtaket om ikke å tillate lisensfelling av 32 ulv, består, konstaterer miljøminister Vidar Helgesen (H), som holder fast på at han etter Naturmangfoldsloven ikke kunne godkjenne flere fellinger.

Statsråden hadde onsdag ettermiddag et møte med de parlamentariske lederne for fire partiene som står bak ulveforliket – Høyre, Frp, Ap og KrF.

Han viser imidlertid til at myndighetene vil følge nøye med på om ulv som ikke skytes under lisensjakt blir så nærgående og aggressiv at det må gis tillatelse til å skyte enkelte dyr.

Samtidig vil han se nærmere på en svensk dom om felling av ulv, som falt rett før nyttår.

– Der går det klart fram at retten legger vekt på folks uro, konfliktpotensialet og å skape forståelse og aksept for en ulvebestand. Det er hensyn vi ikke kan ta fordi norsk rett ikke tillater det, sier Helgesen. (©NTB)