Forsvaret vil selge og leie tilbake lastevogner

Totalt vil et salg gi 248 millioner kroner, mens de samme lastevognene skal leies for inntil 82 millioner kroner i året fram til 2034, skriver Klassekampen.

Avisen skriver at salget er foreslått gjort som et såkalt direktesalg, uten anbud og konkurranse. Forsvarsstaben mener likevel at de har anslått «den beste markedsverdien for lastevognene».

Forsvaret ønsker ikke og opplyser at de ikke kan kommentere denne saken overfor Klassekampen.

Lastevognene har vært i tjeneste siden slutten av 1980-tallet, og selv om flere av kjøretøyene snart kan klassifiseres som veteranbiler, forbereder Forsvaret en avtale som skal holde dem i drift i mange år til. Det kommer fram i dokumenter fra Forsvarsstaben og Forsvarsmateriell som avisen har fått tilgang til.

Forsvarssjefens stab har tatt initiativ til avtalen som følge av et ønske om å sette i verk sparetiltak. Forsvarets egen fagmyndighet for kjøp og salg av materiell vil på sin side ikke gå god for lønnsomheten i avtalen.