Oslo Børs nærmer seg 700 poeng

Dagens vinnere blant de mest omsatte er Storebrand og DNO, som er opp henholdsvis 1,8 og 2,7 prosent.

Taperne er Orkla, ned 0,8, og Norwegian som er ned 1,2 prosent.

De europeiske børsene har alle positive tall tirsdag. London stiger 0,7 prosent. Frankfurt er opp 0,1 prosent og Paris-børsen øker med 0,5 prosent.

Oljeprisene fortsetter oppturen, og et fat nordsjøolje omsettes for 57,4 dollar på spotmarkedet. Tilsvarende mengde amerikansk lettolje selges for 54,2 dollar. (©NTB)