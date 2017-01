Mann varetektsfengslet i fire uker etter dødsvold

– To av ukene er med brev- og besøksforbud. Utover dette har vi ingen nye opplysninger å komme med i saken, sier politiadvokat Herdis Cathrine Traa i Sør-Vest politidistrikt til NTB.

Dermed tok retten politiets begjæring til følge.

Det var i 4.30-tiden natt til 31. desember at Sør-Vest politidistrikt fikk melding om at en mann i 40-årene var kritisk skadd etter et slagsmål i en bolig i Åseheia i Eigersund.

Siktede ble pågrepet på stedet, mens den alvorlig skadde mannen ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus for behandling. Han døde på sykehuset dagen etter, 1. nyttårsdag. (©NTB)