Mann pågrepet etter dødsfall på Lørenskog

Den døde personen ble funnet på Fjellhamar i Lørenskog kommune i 14-tiden tirsdag, opplyser politiet på Romerike.

En person er pågrepet, siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Sent tirsdag kveld bekrefter politiet overfor Romerikes Blad at den pågrepne er en mann. Han har sittet i avhør utover kvelden.

– Det er familiær relasjon mellom den pågrepne og den avdøde, sier politiadvokat Peter Ristan i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Politiet har ellers ikke gått ut med opplysninger om kjønn på den avdøde, alder på de involverte eller hva de mener har skjedd.

Ifølge Ristan leter de ikke etter flere gjerningspersoner. (©NTB)