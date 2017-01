Hijab-saken i gang i lagmannsretten

Hodne anket den mye omtalte saken til lagmannsretten etter å ha blitt dømt i Jæren tingrett til å betale 10.000 kroner i bot og 5.000 kroner i sakskostnader. Årsaken var at hun nektet Bayan adgang til frisørsalongen hun driver på Bryne fordi 24-åringen brukte hijab.

Frisøren ønsker å kvitte seg med islamkritiker-stempelet hun føler hun fikk gjennom tingrettsdommen, skriver Stavanger Aftenblad. Hun erkjente som ventet ikke straffskyld da saken startet i Gulating lagmannsrett i Stavanger tirsdag formiddag.

Forsvarer Linda Ellefsen Eide har fortalt Aftenbladet at hun skal føre et vitne som hun mener vil kaste lys over mulig provokasjon i saken.

– Vi kommer til å føre et vitne som skal ha hørt at Malika Bayan fikk instrukser om å oppsøke min klients frisørsalong, sier Eide.

Eide håper videre at lagmannsretten vil foreta en grundig drøftelse av om hijab virkelig er et religiøst plagg, noe hun mener tingretten ikke gjorde. (©NTB)