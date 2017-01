Fra vondt til verre i offshore-bransjen i 2016

Det er konklusjonen til flere eksperter som Sysla har snakket med.

Ved inngangen til 2017 ligger 172 norske offshoreskip i opplag. I mai 2015 var antallet 50 og ved inngangen til 2016 100 skip. I juni 2015 hadde 600 mistet jobbene sine i offshorebransjen. Nå er antallet over 1.000.

Ifølge tall fra Nordea Markets falt verdien av norske offshorerederier på Oslo Børs med 44 prosent i 2016.

– For offshorerederiene har 2016 vært det verste året siden nedturen på 1980-tallet, sier senioranalytiker Kristoffer Pedersen i Nordea Markets. Han peker på at en stor del av selskapene har funnet løsninger med sine kreditorer, men at mye gjenstår. Han er ikke videre optimistisk for 2017.

– Til tross for dette, tror vi det verste gjenstår, sier Pedersen. Han begrunner dette med at mange selskaper, spesielt innen subsea-virksomheten, har reddet seg på kontraktsreservene, men at mange av disse nå løper ut. (©NTB)