Eriksson kan måtte tilbakebetale etterlønn

Boken «Bare gjør det – trofast rebell for Siv og Erna» ble skrevet delvis mens Eriksson fikk etterlønn på 105.000 kroner i måneden, melder NRK. Statsminister Erna Solbergs (H) medarbeidere har to ganger bedt om detaljerte timelister for arbeidet med boken, noe Statsministerens kontor fikk i desember.

Eriksson sier han er kjent med reglementet og kun har jobbet elleve timer med selvbiografien mens han fikk etterlønn. Arbeidet med boken startet først skikkelig etter at etterlønnstiden tok slutt i juni, sier han og legger til at han ikke har tjent én krone på boken.

Statsministerens kontor (SMK) har ikke avgjort om Eriksson blir avkrevd ytterligere dokumentasjon, eller om han får fratrekk i etterlønnen som totalt var på 630.000 kroner, etter det kanalen forstår. SMK har ikke ønsket å kommentere saken. (©NTB)