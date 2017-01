Rettssaken mot Jensen og Cappelen for åpne dører

Det opplyser aktor Guro Kleppe til VG.

Spesialenheten for polititsaker ønsket i utgangspunktet lukkede dører under begge de tiltaltes forklaringer og begrunnet dette med hensynet til Cappelens sikkerhet. De mener det er fare for Cappelen og hans families liv og helse dersom det blir kjent at han har gitt informasjon til politiet. Tingretten avviste begjæringen, og Spesialenheten anket kjennelsen til lagmannsretten. I Borgarting lagmannsrett ble anken imidlertid forkastet lille julaften.

Denne kjennelsen blir nå altså stående.

Narkotika- og korrupsjonssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen begynner i Oslo tingrett 9. januar. Det er satt av hele 16 dager til de to tiltaltes forklaringer.

Eirik Jensen har hele tiden villet ha åpne dører under sin forklaring, mens Gjermund Cappelen har støttet Spesialenhetens ønske om lukkede dører.