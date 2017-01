Oslolufta dårligst i Europa

Luftkvaliteten i flere byer på Sør- og Østlandet var mandag på et helsefarlig nivå. Norsk institutt for luftforsknings målestasjoner viser at luftkvaliteten er helsefarlig og på rødt nivå i Oslo, Drammen, Fredrikstad og Grenland. I Bergen, Bærum og Kristiansand er faregraden oransje.

Når luftforurensningen er på rødt nivå vurderes helserisikoen som betydelig. Barn med luftveislidelser som astma, og voksne med alvorlige hjerte, kar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Hovedkildene til forurensning i norske byer er utslipp fra transport og vedfyring. Luftkvaliteten pleier å være verst på kalde dager vinterstid.

Ifølge nettstedet airqualitynow.eu var Oslo den byen i Europa med den dårligste luftkvaliteten mandag, skriver det svenske nyhetsbyrået TT. (©NTB)