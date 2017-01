Norwegian refunderte innkrevd flyseteavgift

Årsaken til at flere Norwegian-kunder har fått tilbakebetalt de 88 kronene, er at det amerikanske regelverket for innkreving av skatter og avgifter etter at en flybillett er kjøpt, er annerledes enn i Europa, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til Aftenposten.

– De som kjøpte en USA-reise før 1. juni med reisetidspunkt etter 1. juni og som har betalt passasjeravgiften til den norske staten, vil derfor få dette beløpet refundert fra Norwegian, i tråd med amerikansk regelverk, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegian opplyser at refusjonen kun gjelder USA-reiser, og at prosessen med tilbakebetaling går av seg selv. Det er derfor ikke nødvendig å sende en klage til flyselskapet. (©NTB)