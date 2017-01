Støre savnet klima og skatt i Solbergs tale

– Det er synd at Høyre og Frps politikk ikke bidrar til å skape de private arbeidsplassene Erna Solberg så riktig hyller. I privat sektor er det nå 17.000 færre jobber enn det var for to år siden. Andelen som ikke er i arbeid i 2016 ligger an til å bli den høyeste på over 20 år. De store skattekuttene Høyre og Frp gir til de som har mest, virker ikke, det er kanskje grunnen til at Erna Solberg heller ikke nevner dem, sier Støre i en kommentar til NTB.

Han syns også det er merkelig at Erna Solberg knapt nevnte innsatsen med å kutte norske klimautslipp.

– Det er en formidabel oppgave for alle deler av samfunnet og hadde fortjent større oppmerksomhet i nyttårstalen for 2017, påpeker han. (©NTB)